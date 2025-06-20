Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Алтайскому краю ожидаются с 25 июня до 5 июля 2025 года.

14:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 июня по 5 июля 2025 года в Алтайском крае произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов из-за запланированного ремонта пути. Время отправления и прибытия может отличаться на 2-6 минут.

30 июня электропоезд № 6775 на маршруте Сузун – Барнаул отправится со станции Сузун в 03:59 (на 2 минуты раньше обычного), а прибытие на станцию Барнаул ожидается в 06:55 (согласно текущему расписанию).

В период с 25 июня по 5 июля:

электропоезд № 6774, следующий по маршруту Барнаул – Камень-на-Оби, отправится со станции Барнаул в 16:25 (согласно текущему расписанию), а прибытие на станцию Камень-на-Оби запланировано на 20:34 (на 6 минут позже);

электропоезд № 6773, следующий по маршруту Камень-на-Оби – Барнаул, отправится со станции Камень-на-Оби в 06:55 (на 6 минут раньше обычного), а прибытие на станцию Барнаул ожидается в 11:00 (согласно текущему расписанию).

Дополнительную информацию можно найти на сайте АО «Алтай-Пригород» или по телефону: 8 (3852) 29-21-68, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.