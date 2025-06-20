Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В текущем году в Новосибирской области 36 перекрестков будут оснащены "шериф-балками".

2025-06-20 14:24
В текущем году в Новосибирской области 36 перекрестков будут оснащены
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области планируется оснастить еще 36 железнодорожных переездов "шериф-балками". В прошлом году в этом регионе было установлено первые 15 таких устройств.

Устройства с красно-синими мигающими огнями, которые имитируют сигнальное устройство полицейского автомобиля, прикрепляют к столбу или световому столбу. Яркие сигналы привлекают внимание водителей, информируя их о том, что они находятся в зоне повышенного риска, где необходимо снизить скорость. В июне одну из "шериф-балок" установили на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника недалеко от станции Татарская.

Отметим, что в этом году сотрудники магистрали обновят 65 железнодорожных переездов в Новосибирской области. Среди работ: асфальтирование проезжей части, установка резинокордового покрытия, техническое модернизация устройства блокировки переезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

