В соответствии с договоренностью между Российскими Железными Дорогами и московским городским управлением, Московский Ярославский вокзал пройдет процесс модернизации.

13:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Правительство столицы и ОАО «РЖД» согласовали планы по обновлению и ремонту Ярославского железнодорожного вокзала.

Соглашение об этом было подписано 20 июня на Петербургском экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и московский мэр Сергей Собянин.

Целью данного соглашения является усиление интеграции Ярославского вокзала в систему городского транспорта Москвы.

Проект направлен на гармоничное развитие железнодорожного и городского пассажирского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров, расширение спектра услуг, а также снижение затрат ОАО «РЖД» на развитие и эксплуатацию вокзального комплекса.

«Интеграция крупных вокзалов Москвы в городскую инфраструктуру – это реальная потребность. Учитывая, что Ярославский вокзал является лидером по объемам пригородного движения не только в Москве, но и в России в целом, логично, что он стал одним из первых, для которого было принято решение о крупномасштабной модернизации», – отметил Олег Белозёров.

С Ярославского вокзала ежедневно отправляются 36 дальнего следования и 274 пригородных поезда. Средний пассажиропоток в день составляет более 150 тыс. человек.

В процессе ремонта вокзального комплекса пропускная способность пригородной зоны вокзала увеличится на 30%, а зоны ожидания для пассажиров удвоятся. Будет уделено особое внимание обновлению и автоматизации инженерных сетей, а также организации движения пассажиров и пересадок на другие виды транспорта.

Модернизация вокзала не повлияет на движение дальнего и пригородного сообщения.