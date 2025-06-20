РЖД организует сотрудничество с компаниями, специализирующимися на ремонте локомотивов, с целью улучшения качества их обслуживания и ремонтных работ.

13:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время Петербургского международного экономического форума были заключены договоры, целью которых является улучшение контроля качества и безопасности эксплуатации тягового подвижного состава.

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев от имени Российских железных дорог подписал эти документы, а от ООО «ЛокоТех-Сервис» договор подписал генеральный директор ТМХ Кирилл Липа. Договор с АО «Желдорреммаш» был подписан генеральным директором компании Александром Мавриным.

Сотрудничество будет ориентировано на создание единых критериев оценки качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Продуктивное взаимодействие с предприятиями по ремонту локомотивов в области качества поможет сократить простои подвижного состава, уменьшить эксплуатационные риски и увеличить общую эффективность работы железнодорожного транспорта.