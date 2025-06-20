Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2026 года Российские Железные Дороги намерены начать предоставлять услуги в области квантовых связей для внешних пользователей.

2025-06-20 12:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время бизнес-завтрака Росатома под названием «Квантовый прорыв: от инвестиций в науку к бизнес-проектам» генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров сделал заявление.

На данный момент компания обладает одним из наибольших в России комплексов ИТ и связи, включая собственный Центр компетенций по информационной безопасности и Центр компетенций квантовых коммуникаций. Последний объединяет подразделения компании, научные институты, производителей оборудования и конечных пользователей.

Уже развернута квантовая сеть длиной 7012 км, что делает ее одной из самых больших в мире. В ОАО «РЖД» функционирует уникальный Центр управления и мониторинга сетью, а также линейные отделы эксплуатации в городах, где присутствует сеть.

ОАО «РЖД» вместе с Министерством цифрового развития Российской Федерации создали основные элементы для нового рынка и определили ключевые задачи до 2030 года, включая переход от технологических сетей к услугам оператора связи.

Созданная линейка шифраторов покрывает широкий спектр задач, начиная от защиты информационных сервисов отдельных предприятий и заканчивая обеспечением безопасности магистральных каналов передачи данных между центрами обработки. ОАО «РЖД» готовы предоставлять полную сервисную поддержку вместе с заказчиками, а также создавать квантово защищенные сети на оборудовании клиента.

«Сейчас нашей задачей является формирование рынков, выбор операторов, поэтому я призываю всех заинтересованных присоединиться к этой работе, чтобы максимально быстро продвигать уже имеющиеся наработки. Ключевые сферы применения: финансовый сектор, центры обработки данных, промышленность, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение, транспорт и другие области экономики», – заявил Олег Белозёров.

ОАО «РЖД» в сотрудничестве с «Иннопрактикой» разработали организационную структуру рынка, которая гарантирует равноправное подключение всех операторов связи к основной сети и способствует конкурентоспособности отрасли.

ОАО «РЖД» намерено сертифицировать квантовую сеть до конца текущего года и с 2026 года начать предоставление услуг и сервисов внешним пользователям с помощью операторов связи и интеграторов.

