Результаты кампании «Уступи дорогу поездам!» на Северной железной дороге были подведены.

Результаты профилактической кампании «Уступи дорогу поездам!», ориентированной на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, были подведены на Северной железной дороге. Перед началом летних каникул сотрудники магистрали организовали ряд мероприятий для детей и подростков, где обсуждалась важность безопасного поведения на вокзалах, пассажирских платформах и в зоне движения поездов. Информация передавалась через просветительские конкурсы, квесты и викторины.

В рамках кампании железнодорожники распространили свыше 18 тыс. информационных буклетов и памяток о безопасности, провели более 2 тыс. лекций и бесед в образовательных учреждениях, совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 527 рейдов. Была проведена работа по разъяснению правил пересечения железнодорожных путей гражданами. В результате было задержано 284 человека, трое из которых были оштрафованы за переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах.

Сотрудники железной дороги обеспокоены продолжающимися случаями травматизма детей и подростков на объектах инфраструктуры. По данным на 20 июня 2025 года, на Северной магистрали в зоне движения поездов получили травмы 14 человек, из которых 11 скончались. С начала года среди погибших - 1 несовершеннолетний. Это произошло в Архангельской области, когда 14-летний подросток попытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Северная магистраль призывает быть бдительными при нахождении в зоне движения поездов, пересекать пути только в специально предназначенных для этого местах, не использовать наушники и электронные устройства, - сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.