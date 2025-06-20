Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и партия "Единая Россия" планируют продвигать российский спорт.

2025-06-20 12:29
РЖД и партия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Публичное акционерное общество «Российские железные дороги» и политическая партия «Единая Россия» согласовали сотрудничество в рамках партийного проекта «Выбор сильных». Это партнерство откроет новые перспективы для федераций самбо, дзюдо и спортивной борьбы по всей России, где присутствуют Российские железные дороги.

Во время Санкт-Петербургского международного экономического форума документ подписали генеральный директор и председатель правления ПАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель общественного совета федерального проекта политической партии «Единая Россия» «Выбор сильных», сенатор РФ Александр Карелин.

Согласно договоренности, стороны планируют участвовать в реализации федерального проекта, направленного на повышение доступности спорта для масс, включая дошкольное и школьное образование, а также предоставлять консультативную и методическую поддержку по вопросам организации и проведения спортивных мероприятий среди сотрудников ПАО «РЖД».

«У «РЖД» большой опыт в реализации спортивных проектов. Детские лиги «Локодзюдо» и «Локосамбо» привлекают тысячи детей из всей России, предоставляя им возможность реализовать свои спортивные стремления и формировать базовые моральные ценности. Уверен, что вместе с партийным проектом «Выбор сильных» мы сможем значительно усилить спортивную составляющую нашей работы, воспитать сильное поколение спортсменов и достойных граждан нашей великой страны», – заявил Олег Белозёров.

«Российские железные дороги активно занимаются поддержкой и развитием спорта среди детей и молодежи, в частности, они осуществляют проекты, целью которых является популяризация борьбы, самбо и дзюдо. Заключение договора с таким масштабным и социально ответственным партнером является значимым шагом к достижению целей, которые были поставлены перед проектом «Выбор сильных» президентом РФ Владимиром Путиным: увеличение количества людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, благодаря нашим великолепным единоборствам», – отметил Александр Карелин.

