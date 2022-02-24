Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры для МЦД-3

2022-02-24 10:16
Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в марте в связи с продолжением масштабных работ, связанных со строительством соединительного тоннеля для МЦД-3 на Казанском вокзале.

В течение месяца будут проводиться работы по демонтажу старой инфраструктуры – подпорной стены и платформы, которая в настоящее время не используется для пассажирских перевозок. Ранее строители возвели временный тоннель, что позволяет пропускать поезда Казанского направления на период строительства соединительного тоннеля, а также обеспечит въезд техники на строительную площадку.

Технологические «окна» назначены с 1 по 31 марта на II главном пути участка Перово-1 – Москва-Пассажирская-Казанская в период с 23:20 до 05:10. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, в том числе время отправления или прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

