За пять месяцев 2025 года количество пассажиров, путешествующих на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Белгород - Москва, увеличилось на 12%.

2025-06-20 12:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года было перевезено свыше 70 тыс. пассажиров на скоростных электропоездах «Ласточка», следующих по маршруту Белгород – Москва/Москва – Белгород. Это на 12% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Поезда функционируют в 5- и 10-вагонной комплектации с предоставлением мест для сидения. Вагоны «Ласточка» оснащены видеомониторами, системами климат-контроля и экологически безопасными туалетами.

Для ознакомления с расписанием и покупки билетов можно воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сайтом ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), информирует служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

