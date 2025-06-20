С 21 июня 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Белорусскому и Савеловскому направлениям Московской железной дороги.

11:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 июня 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы. Причина - работы по улучшению инфраструктуры на станции Москва-Сити МЦД-1 (ранее Тестовская) и на участке Марк – Лобня.

На станции Москва-Сити МЦД-1 в ночное время 21 и 28 июня будут проводиться работы. В эти дни строители будут разбирать металлические элементы пролетных сооружений, созданных для строительства подземной части северного вестибюля. С 02:00 до 06:00 движение поездов по основным путям станции Фили будет временно приостановлено, в остальное время поезда будут двигаться в реверсивном режиме.

Пассажирам следует учесть, что в расписание внесены значительные изменения. У некоторых поездов поменяется время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте. Аэроэкспрессы будут отправляться от Савеловского вокзала. Некоторые поезды, включая МЦД-1, будут следовать по сокращенным маршрутам. Часть поездов будет временно снята с расписания.

На участке Марк – Лобня с 26 по 29 июня с 02:25 до 06:25 будут проводиться ремонтные работы на 2 главном пути. Поезда будут двигаться в реверсивном режиме, что также повлияет на расписание.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.