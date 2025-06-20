Нарушение гражданами норм безопасности на железнодорожных путях стало причиной 17 аварий на Южно-Уральской магистрали с начала текущего года.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 5 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге 17 человек получили травмы от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества, 12 из них умерли. В сравнении, за такой же период 2024 года было травмировано 12 человек, 8 из которых умерли.

В Челябинской области 6 человек получили травмы от столкновения с подвижным составом, 3 из них умерли. В прошлом году за такой же период было травмировано 3 человека, один из которых умер.

В Курганской области 6 человек получили травмы от столкновения с подвижным составом, 5 из них умерли. В прошлом году за такой же период было травмировано 3 человека, двое из которых умерли.

В Оренбургской области 4 человека получили травмы от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества, 3 из них умерли. В прошлом году за такой же период 4 человека умерли от столкновения с подвижным составом.

В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан один человек умер от травм. В прошлом году за такой же период был травмирован один человек.

В Самарской области на территории ЮУЖД с начала года не было зарегистрировано случаев травмирования граждан. В прошлом году за такой же период один человек умер от травм.

Исследования происшествий с участием граждан показывают, что основные причины - нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения.

Особую озабоченность вызывают несчастные случаи с участием подростков на объектах инфраструктуры. С начала 2025 года на территории ЮУЖД от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества были травмированы 4 несовершеннолетних. В Челябинской и Курганской областях по одному подростку получили травмы, в Оренбургской - двое.

ЮУЖД активно работает над предупреждением аварий, строя пешеходные переходы с осветительными и звуковыми сигналами, ремонтируя пешеходные мосты, обновляя пешеходные дорожки и осветительные системы на станциях, а также устанавливая информационные таблички и знаки безопасности.

Проводится постоянный контроль за местами незаконного перехода через пути, где происходят травмы у людей. В этих местах железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических акций, во время которых нарушителям объясняют правила безопасности в зоне движения поездов.

Сотрудники Южноуральской железной дороги регулярно проводят профилактические мероприятия среди подростков, объясняя им правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железная дорога - это объект транспортной инфраструктуры с повышенной опасностью. ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не следует ходить по путям, прыгать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения демонстрируются в видео и мультфильмах, созданных ОАО «РЖД», которые можно найти на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.