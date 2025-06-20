Расписание движения некоторых пригородных поездов на севере Свердловской области будет откорректировано на два дня в июне.

В связи с плановыми ремонтными работами на Свердловской железной дороге 25 и 27 июня 2025 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Во время ремонта движение будет ограничено на отдельных участках в северной части Свердловской области, поезда будут следовать с изменениями в расписании.

Поезд № 7074 Бокситы – Нижний Тагил – Екатеринбург не будет двигаться по участку Бокситы – Нижний Тагил. Пассажиры из Боксит смогут доехать до Екатеринбурга на поезде № 7076 Бокситы – Екатеринбург, который будет двигаться с удвоенным составом из 10 вагонов. Отправление из Боксит в 01:26 (на 5 минут позже), прибытие в Екатеринбург в 09:16 (согласно расписанию).

Поезд № 7077 Екатеринбург – Серов – Карпинск будет двигаться только до Серова. Отправление из Екатеринбурга в 08:52 (на 2 часа 17 минут позже), прибытие в Серов в 15:03 (на 2 часа 16 минут позже).

Поезд № 7078 Карпинск – Серов – Екатеринбург не будет двигаться по участку Карпинск – Серов. Поезд отправится из Серова в Екатеринбург в 16:09 (согласно расписанию).

Поезд № 7461 Нижний Тагил – Выя – Серов изменит маршрут и от станции Выя будет двигаться до Нижней Туры с остановками на станциях ГРЭС и Мир. Прибытие в Нижнюю Туру в 09:12.

Поезда № 7422/7421 Серов – Нижняя Тура и № 6954 Бокситы – Верхотурье будут двигаться ограниченным маршрутом до разъезда Коптяковские Печи.

Назначается дополнительный поезд № 7471 Разъезд Коптяковские Печи – Серов: отправление в 10:48, прибытие в Серов в 11:33. Остановки: Вагранская, Дровяное, Поперечный, о. п. 188 км, Каква.

Также, 24 и 26 июня поезд № 7075 Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы не будет останавливаться на станции Дровяное.

Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания извиняются перед пассажирами за вызванные неудобства. Мы рекомендуем проверять расписание перед планированием поездки. Дополнительную информацию можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.