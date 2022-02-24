Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов Юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить еще около 5000 мест

2022-02-24 18:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Назначены следующие дополнительные поезда:

  • № 266/265 Адлер – Москва отправлением со ст. Адлер 24 февраля в 19:48 и прибытием в Москву 26 февраля в 04:30;
  • № 213 Ростов – Москва отправлением со ст. Ростов 24 февраля в 20:52 и прибытием в Москву на следующие сутки в 22:22;
  • № 202/201 Адлер – Москва отправлением со ст. Адлер 24 и 25 февраля в 21:18 и прибытием в Москву на следующие сутки в 21:15;
  • № 204/203 Краснодар – Москва отправлением из Краснодара 24 февраля в 23:57 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:08;
  • № 125/126 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 25 февраля в 13:45 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:40;
  • № 151/152 Анапа – Москва отправлением из Анапы 25 февраля в 16:15 и прибытием в Москву на следующие сутки в 18:55;
  • № 111/112 Белгород – Москва отправлением со ст. Белгород 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.

Кроме того, удвоена «Ласточка» № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда.

Билеты уже появляются в продаже, цены на них зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

Назначение дополнительных поездов и пополнение составов из городов Юга России продолжается. Следите за обновлением информации на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» (для iOS и Android).

