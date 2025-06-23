В течение пяти месяцев текущего года, на Юго-Восточной железной дороге, Центры по продаже услуг привлекли свыше 540 тысяч тонн грузов дополнительно.

С начала года до мая 2025 года, Центры продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Юго-Восточной железной дороге обработали отправку свыше 540 тыс. тонн грузов с главных станций. За пять месяцев, 39 новых клиентов воспользовались услугами ЦПУ. Среди отправленных грузов были зерно, черные металлы, строительные материалы, сахар.

Для улучшения качества обслуживания клиентов, в ОАО «РЖД» были созданы и активно используются цифровые сервисы. На данный момент на Юго-Восточной железной дороге 931 пользователь железнодорожного транспорта оформляет перевозочные документы через автоматизированную систему «ЭТРАН» (электронная транспортная накладная), 943 клиента используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузоперевозок работают на ЮВЖД с 2017 года. Это универсальные офисы, которые собирают все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна».

В настоящий момент на Юго-Восточной железной дороге функционируют 4 фронт-офиса Центров продажи услуг, расположенные в Лисках (Воронежская область), Ельце (Липецкая область), Мичуринске (Тамбовская область) и Белгороде. Их представители также работают в городах Алексеевка (Белгородская область), Тамбов и Воронеж.

Отметим, что клиенты могут отправлять свои заявки через единый колл-центр ОАО «РЖД», личный кабинет клиента и по единой электронной почте Юго-Восточного ЦПУ на сайте Юго-Восточной железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»), а также при личном визите в один из Центров продажи услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.