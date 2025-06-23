С января по май 2025 года с вокзалов Московской железной дороги было направлено на переработку около 450 тыс. единиц алюминиевой и пластмассовой упаковки.

10:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых пяти месяцев 2025 года с железнодорожных станций МЖД было отправлено на переработку около 447 тыс. единиц упаковки, собранных в фандоматах. Из них 77,5 тыс. единиц составляют алюминиевые банки, а 369,4 тыс. - пластиковые бутылки.

Наибольшее количество вторичного сырья было сдано на Ярославском, Савёловском и Киевском вокзалах. В общей сложности на станциях МЖД функционируют 30 фандоматов, которые расположены в 16 вокзальных комплексах.

В фандоматах банки и бутылки хранятся до тех пор, пока устройства не заполнятся. После этого они отправляются на завод для сортировки, очистки и измельчения. Затем из них производят новые товары: бутылки, одежду, обувь, мебель и другое.

За каждую сданную единицу упаковки пользователям начисляются бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: крупных торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и т.д., сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.