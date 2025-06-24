Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

МЦД-4 превратился в первую диаметральную линию с цифровым управлением, использующую технологию регулирования интервалов движения поездов.

2025-06-24 16:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Четвёртый московский центральный диаметр превратился в первую полностью цифровую диаметральную линию, оснащённую системой интервального управления движением поездов. Подобная технология уже используется на Московском центральном кольце.

Станции Кусково и Реутов, а также участок между ними стали последними точками МЦД-4, где была установлена данная система.

Эта технология регулирует движение не по светофорам, а по сигналам от поездов. Опираясь на расстояние между двумя составами, система позволяет сократить интервалы между поездами без ущерба для безопасности. К тому же, система интервального регулирования устойчива к кибератакам.

Переход на новую систему управления движением позволит повысить пропускную способность диаметра. В будущем электрички смогут ходить по МЦД-4 с минимальными интервалами в тактовом режиме.

Бесперебойность работы технологии интервального регулирования обеспечивает система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ — полностью отечественная разработка, внедрение которой завершилось прошлой осенью. Для перехода на современную цифровую систему управления движением была обновлена "напольная" инфраструктура (кабели, светофоры, электроприводы и т.д.), установлена новейшая система автоблокировки для дистанционного управления светофорами и стрелками, построены специальные здания — посты для установки микропроцессорного оборудования.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Смоленская, одной из самых больших в Москве, которую ежедневно используют более 70 тыс. человек, был построен пост электрической централизации. Специалисты также заменили напольные и постовые устройства, уложили 28 новых стрелочных переводов и более 200 км кабеля. К системе управления подключили 120 стрелок и 165 светофоров.

В процессе цифровизации МЦД-4 на МПЦ-ЭЛ было осуществлено переведение 8 станций на Киевском направлении, 4 станции на Горьковском, а также станций Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Рижская, Москва-Каланчевская и Москва-Пассажирская-Курская на центральном участке диаметра.

Сегодня на территории Московской железнодорожной сети 90 станций функционируют на основе отечественной цифровой системы управления движением. Большая часть из них находится на Мосузле, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

