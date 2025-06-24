С января текущего года, примерно 1,5 тыс. пассажиров воспользовались сервисом "Питание на вынос" в бизнес-зоне железнодорожного вокзала Уфа.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года, около 1,5 тысячи людей воспользовались услугой "Обед в дорогу" в бизнес-зале железнодорожного вокзала Уфа, причем треть из них сделали заказ в летний период.

Бизнес-зал предлагает блюда русской и европейской кухни. Комплексные завтраки, обеды и ужины доступны круглосуточно. Для заказа достаточно обратиться к администратору бизнес-зала. Например, стоимость завтрака - 300 рублей, а обед из трех блюд обойдется в 350 рублей.

Услугой "Обед в дорогу" могут пользоваться все посетители железнодорожного вокзала Уфа.

Бизнес-зал находится на первом этаже железнодорожного вокзала рядом с кассами дальнего следования. Для комфорта клиентов он работает без перерывов и выходных, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.