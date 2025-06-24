В теплое время года на Калининградской железнодорожной линии будут работать свыше 100 участников студенческих строительных отрядов.

14:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали будут трудиться более 100 студентов из Москвы, Екатеринбурга и Калининграда, выполняя обязанности монтеров пути и проводников в поездах дальнего следования.

В июле около 20 студентов 3-го и 4-го курсов Российского университета транспорта (Москва) и Уральского государственного университета путей сообщения (Екатеринбург) впервые приедут на практику в Калининград. Они будут заниматься монтажом пути. Во время их трудового семестра железнодорожная компания предоставит им жилье в общежитии, бесплатное трехразовое питание и специальную одежду.

Во время летних каникул 25 членов строительных отрядов из Екатеринбурга и еще примерно 70 студентов из высших и средних профессиональных учебных заведений Калининградской области станут проводниками поездов дальнего следования. На данный момент трудовые договоры уже заключены с 16 жителями Калининграда. Обязательным требованием является прохождение медицинского осмотра и профессиональной подготовки в рамках "Российских студенческих отрядов" - молодежной организации, которая занимается набором в отряд проводников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.