Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В теплое время года на Калининградской железнодорожной линии будут работать свыше 100 участников студенческих строительных отрядов.

2025-06-24 14:59
В теплое время года на Калининградской железнодорожной линии будут работать свыше 100 участников студенческих строительных отрядов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали будут трудиться более 100 студентов из Москвы, Екатеринбурга и Калининграда, выполняя обязанности монтеров пути и проводников в поездах дальнего следования.

В июле около 20 студентов 3-го и 4-го курсов Российского университета транспорта (Москва) и Уральского государственного университета путей сообщения (Екатеринбург) впервые приедут на практику в Калининград. Они будут заниматься монтажом пути. Во время их трудового семестра железнодорожная компания предоставит им жилье в общежитии, бесплатное трехразовое питание и специальную одежду.

Во время летних каникул 25 членов строительных отрядов из Екатеринбурга и еще примерно 70 студентов из высших и средних профессиональных учебных заведений Калининградской области станут проводниками поездов дальнего следования. На данный момент трудовые договоры уже заключены с 16 жителями Калининграда. Обязательным требованием является прохождение медицинского осмотра и профессиональной подготовки в рамках "Российских студенческих отрядов" - молодежной организации, которая занимается набором в отряд проводников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru