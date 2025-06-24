Новый вечерний электрический поезд до Дивногорска будет запущен на Красноярской железной дороге в выходные.

13:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 июня 2025 года вводится дополнительный вечерний электропоезд на маршруте Красноярск – Дивногорск – Красноярск. Поезд будет работать по выходным в течение всего летнего сезона.

Поезд отправляется из Красноярска в 21:00, прибывает в Дивногорск в 22:04, отправляется из Дивногорска в 22:14 и прибывает в Красноярск в 23:17.

Новый электропоезд был запущен Красноярской железной дорогой и компанией «Краспригород» в сотрудничестве с министерством транспорта Красноярского края по просьбе жителей обоих городов. Это позволит пассажирам, включая туристов и гостей Красноярска и Дивногорска, комфортно возвращаться домой после посещения достопримечательностей маршрута.

Пока что новый электропоезд включен в расписание до 31 августа (включительно). В течение двух месяцев специалисты «Краспригород» будут изучать спрос на поздний рейс в Дивногорск, после чего будет принято решение о продолжении его работы после летнего периода.

Кроме того, для удобства пассажиров с 28 июня 2025 года первая утренняя электричка до Дивногорска будет ходить ежедневно (ранее она работала только по будням).

Отправление из Красноярска в 06:45, прибытие в Дивногорск в 07:49, отправление из Дивногорска в 07:59, прибытие в Красноярск в 09:03.

Так, количество рейсов между Красноярском и Дивногорском достигнет исторического максимума на КрасЖД: ежедневно по этому маршруту будут курсировать от 18 до 20 электропоездов.

Напоминаем: Красноярск – Дивногорск – это самое популярное и активно развивающееся направление проекта «Городская электричка Красноярска». Здесь расположены основные туристические объекты столицы края. Кроме того, данная ветка обеспечивает ежедневную маятниковую миграцию работников и студентов.

Информацию о расписании поездов можно получить, позвонив на бесплатный номер службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, посетив официальный веб-сайт «Краспригород» или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.