Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры

2022-02-25 10:30
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в марте в связи с продолжением работ по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станции Окружная, где возводится северный вестибюль, и модернизацией объектов энергообеспечения на двух участках: Талдом-Савеловский – Вербилки и Соревнование – Большая Волга.

С 1 по 31 марта на период работ на участке Москва-Бутырская – Бескудниково, которые пройдут, в основном, в ночное время, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

1, 2, 4, 9, 11, 14, 18, 21, 22 и 23 марта из расписания выведены 2 пригородных поезда – № 6822 Москва-Савеловская – Большая Волга отправлением в 08:25 и № 6821 Большая Волга – Москва-Савеловская отправлением в 14:11.

2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 марта электропоезд № 6346 Москва-Савеловская – Савелово отправлением в 08:46 проследует до станции Вербилки, а № 6351 Савелово – Москва-Савеловская (в 11:38) выйдет в рейс со станции Вербилки в 12:18.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

