График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 15-го по 30-е сентября 2025 года.

2025-06-24 12:53
График движения поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с ремонтными работами на станциях Осеченка, Спирово и Калашниково, расписание движения поездов «Сапсан» с 15 по 30 сентября 2025 года было изменено. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!

Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 15 по 30 сентября 2025 года:

Номер поезда

Время отправки из Санкт-Петербурга

Время приезда в Москву

Расписание, продолжительность пути

Остановки

767

12:00

16:00

с 15/09 по 30/09

(кроме 20, 21, 27, 28/09),

4 часа 00 минут

Бологое, Тверь

769

12:10

16:10

с 15/09 по 30/09

(кроме 20, 21, 27, 28/09),

4 часа 00 минут

Чудово, Угловка, Вышний Волочек

Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург с 15 по 30 сентября 2025 года:

Код поезда

Отправление из Москвы

Прибытие в Санкт-Петербург

Расписание, длительность пути

Станции остановок

 768

13:30

17:42

c 15/09 до 30/09

(за исключением 20, 21, 27, 28/09),

4 часа 12 минут

Вышний Волочек, Угловка, Чудово

 770

13:40

17:52

c 15/09 до 30/09

(исключая 20, 21, 27, 28/09),

4 часа 12 минут

Тверь, Бологое

Детальную информацию о расписании поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ОЖД.

