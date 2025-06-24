График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 15-го по 30-е сентября 2025 года.

В связи с ремонтными работами на станциях Осеченка, Спирово и Калашниково, расписание движения поездов «Сапсан» с 15 по 30 сентября 2025 года было изменено. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!
Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 15 по 30 сентября 2025 года:
|
Номер поезда
|
Время отправки из Санкт-Петербурга
|
Время приезда в Москву
|
Расписание, продолжительность пути
|
Остановки
|
767
|
12:00
|
16:00
|
с 15/09 по 30/09
(кроме 20, 21, 27, 28/09),
4 часа 00 минут
|
Бологое, Тверь
|
769
|
12:10
|
16:10
|
с 15/09 по 30/09
(кроме 20, 21, 27, 28/09),
4 часа 00 минут
|
Чудово, Угловка, Вышний Волочек
Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург с 15 по 30 сентября 2025 года:
|
Код поезда
|
Отправление из Москвы
|
Прибытие в Санкт-Петербург
|
Расписание, длительность пути
|
Станции остановок
|
768
|
13:30
|
17:42
|
c 15/09 до 30/09
(за исключением 20, 21, 27, 28/09),
4 часа 12 минут
|
Вышний Волочек, Угловка, Чудово
|
770
|
13:40
|
17:52
|
c 15/09 до 30/09
(исключая 20, 21, 27, 28/09),
4 часа 12 минут
|
Тверь, Бологое
Детальную информацию о расписании поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ОЖД.