График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 15-го по 30-е сентября 2025 года.

12:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с ремонтными работами на станциях Осеченка, Спирово и Калашниково, расписание движения поездов «Сапсан» с 15 по 30 сентября 2025 года было изменено. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!

Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 15 по 30 сентября 2025 года:

Номер поезда Время отправки из Санкт-Петербурга Время приезда в Москву Расписание, продолжительность пути Остановки 767 12:00 16:00 с 15/09 по 30/09 (кроме 20, 21, 27, 28/09), 4 часа 00 минут Бологое, Тверь 769 12:10 16:10 с 15/09 по 30/09 (кроме 20, 21, 27, 28/09), 4 часа 00 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочек

Расписание движения поездов «Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург с 15 по 30 сентября 2025 года:

Код поезда Отправление из Москвы Прибытие в Санкт-Петербург Расписание, длительность пути Станции остановок 768 13:30 17:42 c 15/09 до 30/09 (за исключением 20, 21, 27, 28/09), 4 часа 12 минут Вышний Волочек, Угловка, Чудово 770 13:40 17:52 c 15/09 до 30/09 (исключая 20, 21, 27, 28/09), 4 часа 12 минут Тверь, Бологое

Детальную информацию о расписании поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ОЖД.