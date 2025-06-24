С января по май 2025 года путешественники, использующие станции Московской железной дороги, сделали свыше 8,5 тыс. вызовов через видео-терминалы.

12:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до мая было совершено 8533 вызова через видеотерминалы, расположенные на станциях Московской железной дороги, которые предоставляют возможность связи с работниками ОАО «РЖД». Наибольшим спросом пользуется данная услуга на Казанском вокзале в Москве, откуда было сделано 3701 обращение. Также популярны терминалы на Смоленском (811 вызовов) и Ярославском вокзалах столицы (632 вызова).

Наибольшее количество вопросов было задано через видеотерминалы в весенние месяцы. В марте услугой воспользовались 1623 человека, в апреле – 2168, в мае – 2630. Чаще всего люди задавали вопросы о наличии и цене билетов, изменениях в расписании и маршруте отправления или прибытия поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.