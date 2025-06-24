Для фестиваля "Золотая хохлома" Горьковская железнодорожная линия установила дополнительные поезда.

10:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

28-го июня 2025 года дополнительные электропоезда пригородного сообщения будут направлены на Горьковскую железную дорогу в город Семёнов, Нижегородская область. Это связано с проведением XXI Международного фестиваля «Золотая хохлома», в котором АО «ВВППК» участвует в качестве партнера.

Поезд № 6558 отправится из Нижнего Новгорода в 21:40 и прибудет в Семёнов в 22:46. Возврат в Нижний Новгород возможен на поезде № 6565, который отправляется в 23:10 и прибывает в 00:16 следующего дня. По пути предусмотрены остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.

В этот же день будет организован специальный пригородный туристский поезд для посетителей фестиваля. Билеты на него можно купить у туроператора.

Стоит отметить, что электропоезда между Нижним Новгородом и Семёновом ходят каждый час. Первый поезд из Нижнего Новгорода отправляется в 06:09, последний – в 22:39. В обратном направлении из Семёнова – в 04:39 и 21:27 соответственно.

Билеты доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.

Полную информацию о расписании можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», а также узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.