РЖД приобретут у ЕВРАЗа эксклюзивные железнодорожные пути для скоростного маршрута Москва – Санкт-Петербург

10:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно подписанному договору, ЕВРАЗ будет производить и доставлять ОАО «РЖД» 161 тыс. тонн рельс для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт‑Петербург, включая 35,1 тыс. тонн в 2025 году, 84,2 тыс. тонн в 2026 году и 41,7 тыс. тонн в 2027 году. Этот объем полностью покроет строительство новой железнодорожной линии.

Для ВСМ был разработан уникальный продукт – рельсы ДТ350ВС400. Они предназначены для установки верхнего слоя пути с возможностью движения со скоростью до 400 км/ч. Новый продукт был создан ЕВРАЗом в сотрудничестве с ОАО «РЖД». По точности формы и прямолинейности они превосходят мировые аналоги. Они устойчивы к динамическим нагрузкам и могут использоваться в различных климатических условиях – от минус 60 до плюс 60°С.

Для обеспечения надежности сварных соединений специалисты АО «ВНИИЖТ» и ЕВРАЗа разработали специальные требования к процессу сварки рельс. Это обеспечит надежность и безопасность при движении поездов на высоких скоростях.

Рельсовая продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». Первая партия планируется к отправке в III квартале 2025 года.