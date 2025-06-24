Туристический поезд "Байкальский экспресс" на Кругобайкальской железнодорожной линии будет включать в себя панорамный вагон.

09:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с июля по август 2025 года туристический поезд № 921/922 «Байкальский экспресс» выполнит 7 рейсов по Кругобайкальской железнодорожной линии. В этом сезоне впервые к составу поезда будет добавлен специальный панорамный вагон, который даст возможность пассажирам в полной мере наслаждаться видами озера и исторической дороги.

Вагон выполнен в стиле ретро и предназначен для 80 пассажиров, внутри установлены комфортные скамейки с подогревом и розетки для зарядки гаджетов. Окна вагона открыты и не имеют стекол. Во время движения по КБЖД вагон будет доступен для всех пассажиров «Байкальского экспресса», а его эксплуатация начнется с 11 июля.

В этом сезоне уикенд-круизы будут начинаться по пятницам, 4, 11, 18, 25 июля и 1, 8, 15 августа в 19:50 по местному времени. Возвращение пассажиров запланировано на воскресенье. Маршрут поезда пролегает через Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск, при этом движение по КБЖД будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст путешествию уникальный шарм.

Поездка будет организована в формате «отель на колесах», когда днем можно знакомиться с достопримечательностями, а ночью отдыхать в поезде. Комфорт во время путешествия обеспечивается благодаря купейным вагонам, каждый из которых оснащен душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в пути. Для пассажиров будет функционировать вагон-ресторан.

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.