В туристическом ретропоезде "Уральский экспресс" предусмотрен вагон-панорама для обзора окружающих пейзажей.

12:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД на летний сезон добавила в состав туристического ретропоезда «Уральский экспресс» открытый обзорный вагон. Поездка в нем доступна по пятницам, когда поезд следует по маршруту «Вечерний Екатеринбург».

Внешний и внутренний вид этого уникального вагона выполнены в характерном для ретропоезда дизайне, вдохновленном стилем начала XX века. Вместе с тем, для комфорта пассажиров предусмотрены современные удобства: подогреваемые сиденья и розетки для зарядки электронных устройств.

Вместимость уютного ретровагона составляет 80 мест. Билеты на него не продаются отдельно: пассажиры могут попасть в него по билетам, купленным на любой другой вагон поезда.

Маршрут «Вечерний Екатеринбург» начинается от железнодорожного вокзала, проходит через центр города по улице Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш. Здесь предусмотрена остановка на час для прогулки и осмотра достопримечательностей. Ретровокзал и деревянная платформа создают атмосферу Уральской горнозаводской железной дороги. В здании вокзала можно посетить буфет, выпить чай с баранками, заглянуть в кабинет начальника вокзала, оформленный в стиле конца XIX – начала XX веков, и сделать фото.

Поезд возвращается на вокзал через станцию Екатеринбург-Сортировочный. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу составляет 2,5 часа (отправление – в 19:05 по местному времени, возвращение – в 21:47).

На всем протяжении маршрута ретропоезд тянет электровоз ЧС2. В составе поезда находятся вагоны, оформленные в стиле начала XX века и наполненные историческими экспонатами, а также вагон-ресторан и вагон-бар, где можно попробовать традиционные уральские блюда и фирменное мороженое «Уральский экспресс».

Билеты на ретропоезд доступны для покупки в кассах дальнего следования, на веб-сайте ОАО «РЖД» и через приложение «РЖД Пассажирам». При оформлении заказа необходимо указать станцию отправки – Екатеринбург-Пассажирский и станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический. Доступны все виды скидок, а также специальные тарифные планы, которые снижают стоимость проезда.

Напоминаем: туристический ретропоезд «Уральский экспресс» следует по двум маршрутам – в дневное время в выходные и праздничные дни из Екатеринбурга до Верхней Пышмы с остановкой на станции Шувакиш, а по пятницам осуществляет рейс «Вечерний Екатеринбург», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.