Начиная с 30 июня 2025 года, некоторые электрички, следующие по маршрутам в Красноярске, начнут отправляться в рейсы раньше обычного.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 июня 2025 года изменится время отправления нескольких утренних городских электричек в Красноярске: они начнут свои рейсы на 4-5 минут раньше.

Так, электропоезда, следующие по маршруту Красноярск – Красноярск-Северный, начнут свои рейсы в 05:50 (вместо 06:00) и 06:35 (вместо 06:40).

Утренние электрички маршрутов Красноярск-Северный – Зыково и Красноярск – Бугач отправятся на 4 и 5 минут раньше – в 06:46 (вместо 06:50) и 06:17 (вместо 06:22) соответственно.

Электропоезд Бугач – Красноярск – Уяр также начнет свой рейс на 5 минут раньше – в 06:40 (вместо 06:45).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажиром», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.