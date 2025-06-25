Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начиная с 30 июня 2025 года, некоторые электрички, следующие по маршрутам в Красноярске, начнут отправляться в рейсы раньше обычного.

2025-06-25 12:21
Начиная с 30 июня 2025 года, некоторые электрички, следующие по маршрутам в Красноярске, начнут отправляться в рейсы раньше обычного.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 июня 2025 года изменится время отправления нескольких утренних городских электричек в Красноярске: они начнут свои рейсы на 4-5 минут раньше.

Так, электропоезда, следующие по маршруту Красноярск – Красноярск-Северный, начнут свои рейсы в 05:50 (вместо 06:00) и 06:35 (вместо 06:40).

Утренние электрички маршрутов Красноярск-Северный – Зыково и Красноярск – Бугач отправятся на 4 и 5 минут раньше – в 06:46 (вместо 06:50) и 06:17 (вместо 06:22) соответственно.

Электропоезд Бугач – Красноярск – Уяр также начнет свой рейс на 5 минут раньше – в 06:40 (вместо 06:45).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажиром», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru