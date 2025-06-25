В течение пяти месяцев настоящего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила 13,3 миллиарда рублей в виде налогов и страховых взносов.

С января по май 2025 года отделения ОАО «РЖД» и её дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перевели в консолидированный бюджет России 13,3 млрд рублей в виде налогов и взносов.
Большая часть этих средств была направлена в бюджет Иркутской области, куда поступило свыше 11 млрд рублей.
Налоговые платежи по другим регионам распределились следующим образом:
Отделения ОАО «РЖД» и её дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.