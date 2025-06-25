В течение пяти месяцев настоящего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила 13,3 миллиарда рублей в виде налогов и страховых взносов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года отделения ОАО «РЖД» и её дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перевели в консолидированный бюджет России 13,3 млрд рублей в виде налогов и взносов.

Большая часть этих средств была направлена в бюджет Иркутской области, куда поступило свыше 11 млрд рублей.

Налоговые платежи по другим регионам распределились следующим образом:

в бюджет Республики Бурятии – 2 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – примерно 200 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – 4,2 млн рублей.

Отделения ОАО «РЖД» и её дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.