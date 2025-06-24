Работники Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» были удостоены государственных премий.

Согласно декрету Президента РФ:

Павел Мишин, машинист тепловоза из локомотивного депо Брянск-2, посмертно удостоен ордена Мужества «за отвагу и самопожертвование, проявленные в выполнении профессионального и гражданского долга».

Кроме того, за отважные и решительные действия в процессе спасения людей в экстремальных обстоятельствах медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены:

Николай Иваньков – помощник машиниста тепловоза из локомотивного депо Брянск-2;

Евгений Солопеев – начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск АО «ФПК»;

Олег Цурин – машинист тепловоза из локомотивного депо Курск-Сортировочный.

Медалью «За спасение погибавших» были отмечены: