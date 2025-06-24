Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» были удостоены государственных премий.

2025-06-24 21:00
Согласно декрету Президента РФ:

  • Павел Мишин, машинист тепловоза из локомотивного депо Брянск-2, посмертно удостоен ордена Мужества «за отвагу и самопожертвование, проявленные в выполнении профессионального и гражданского долга».

Кроме того, за отважные и решительные действия в процессе спасения людей в экстремальных обстоятельствах медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены:

  • Николай Иваньков – помощник машиниста тепловоза из локомотивного депо Брянск-2;
  • Евгений Солопеев – начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск АО «ФПК»;
  • Олег Цурин – машинист тепловоза из локомотивного депо Курск-Сортировочный.

Медалью «За спасение погибавших» были отмечены:

  • Владислав Фирсов – поездной электромеханик вагонного участка Брянск АО «ФПК»;
  • Николай Бурмаков – машинист тепловоза из локомотивного депо Брянск-2;
  • Евгений Иванов – помощник машиниста тепловоза из локомотивного депо Курск-Сортировочный;
  • Анастасия Коваленко – проводник пассажирского вагона вагонного участка Брянск АО «ФПК»;
  • Антон Пожидаев – машинист тепловоза из локомотивного депо Курск-Сортировочный;
  • Артем Романишко – помощник машиниста тепловоза из локомотивного депо Брянск-2;
  • Марина Терешкова – проводник пассажирского вагона вагонного участка Брянск АО «ФПК»;
  • Сергей Черкасов – проводник пассажирского вагона вагонного участка Брянск АО «ФПК».
