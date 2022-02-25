Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Назначен дополнительный поезд Белгород – Москва

2022-02-25 15:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Назначен дополнительный пассажирский поезд № 111/112 Белгород – Москва отправлением со станции Белгород 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.

Билеты в продаже. Цены на них зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

Назначение дополнительных поездов и пополнение составов из городов Юга России продолжается. Следите за обновлением информации на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» (для iOS и Android), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

