На вокзале Тольятти запущен Центр поддержки мобильности

10:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24-го июня на вокзале Тольятти прошло торжественное открытие Центра поддержки мобильности для пассажиров, имеющих физические ограничения. В событии участвовали руководящий состав Куйбышевской железнодорожной магистрали, представители соответствующих региональных ведомств и общественных объединений.

«Сегодня в Тольятти мы открыли Центр поддержки мобильности для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Это еще один значимый шаг к созданию доступной и комфортной среды для людей с особыми потребностями, на которых компания «РЖД» и Куйбышевская железная дорога обращают особое внимание», – заявил на церемонии открытия глава Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Центр поддержки мобильности площадью 140 кв. м оборудован всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В помещении установлено соответствующее оборудование для размещения посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для слабовидящих и слабослышащих предусмотрены мнемосхемы и индукционное оборудование. Предоставляется возможность получения консультаций на русском жестовом языке через видеотерминал. Среди других удобств - адаптированные санитарная и детская комнаты.

Стоит отметить, что в данный момент на Куйбышевской железной дороге аналогичные центры поддержки мобильности функционируют на вокзалах Самара, Уфа, Стерлитамак, Набережные Челны и Тольятти.

Для получения помощи пассажирам с ограниченной мобильностью необходимо подать заявку в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД» или по телефону: 8 (800) 775-00-00, звонок бесплатный, информировала служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.