Запущен рабочий семестр студенческих бригад железнодорожного транспорта на Свердловской железной дороге.

27-го июня 2025 года в Екатеринбургском отделении СвЖД начался трудовой семестр студенческих бригад железнодорожного транспорта Свердловской области. В этом году на предприятиях магистрали будут трудиться более 1 тыс. студентов из высших и средних учебных заведений.

Большинство студентов – более 900 представителей молодежной организации «Российские студенческие отряды» – будут выполнять обязанности проводников в поездах, следующих от станций СвЖД (Екатеринбург и Тюмень) в сторону городов Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Перед началом работы они прошли медосмотр и обучение по специальности «Проводник пассажирского вагона».

Остальные студенты будут участвовать в различных сферах: на строительстве и обслуживании объектов железнодорожного транспорта, в вагонном хозяйстве, путевом и вокзальном комплексах СвЖД. Также, сервисные студенческие отряды будут работать в системе отраслевого здравоохранения, санаториях и детских лагерях оздоровления.

На торжественной церемонии открытия трудового семестра студентов приветствовал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев. Он подчеркнул, что деятельность студенческих отрядов способствует сохранению традиций и укреплению трудовых династий, а полученный на производстве опыт будет полезен студентам в будущем, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.