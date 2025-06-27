Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Магистраль Горьковская привлекает начинающих профессионалов на ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде.

2025-06-27 15:51
27 июня в Нижнем Новгороде состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Горьковская железная дорога приняла участие в этом масштабном кадровом событии, представив интерактивный стенд, который привлек внимание посетителей.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что такие площадки, где возможно прямое общение с участниками, помогают школьникам, выпускникам и молодым специалистам узнать больше о возможностях трудоустройства в холдинге и о дополнительных социальных гарантиях.

Специалисты и волонтеры ГЖД рассказывали о карьерных перспективах в холдинге ОАО «РЖД», раздавали информационные материалы и сувениры, активно обсуждали особенности работы в транспортной отрасли, ее преимущества и перспективы.

Была организована викторина на тему железнодорожного транспорта, где каждый мог проверить свои знания истории и интересных фактов о железной дороге, а также правил безопасности на транспортной инфраструктуре.

Особое внимание привлек макет железнодорожного переезда с рабочей световой сигнализацией, созданный молодыми железнодорожниками из ДЖД Нижнего Новгорода. Они рассказали о своем обучении на Малой Горьковской, о летней практике и преимуществах при поступлении в профильные вузы.

Посетители также имели возможность примерить различные варианты железнодорожной униформы и сделать памятные фотографии.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется в России с 2025 года. Главная цель проекта – обеспечение экономики страны необходимыми специалистами.

В апреле текущего года в Нижнем Новгороде прошел региональный этап Ярмарки трудоустройства, в котором приняли участие свыше 24 тыс. работодателей, включая ГЖД. В результате этого мероприятия более 80 тыс. людей получили предложения о работе.

Стоит отметить, что Горьковская железная дорога уже долгое время успешно осуществляет программу "Молодой специалист", предлагающую существенную социальную, карьерную и финансовую поддержку сотрудникам младше 30 лет.

На сегодняшний день на ГЖД трудятся более 10 тыс. молодых специалистов. ГЖД постоянно улучшает систему подготовки персонала, регулярно проводя встречи руководителей с будущими специалистами из соответствующих учебных заведений, а также стратегические сессии с представителями профессионального сообщества, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

