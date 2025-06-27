На Белорусском железнодорожном терминале начался 66-й Всероссийский рабочий семестр студенческих бригад

15:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 июня на Белорусском железнодорожном вокзале в Москве начался 66-й Всероссийский трудовой семестр студенческих бригад железнодорожного транспорта. Участников студенческих отрядов приветствовал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Через видеосвязь к событию подключились руководители железнодорожных магистралей и около 2 тыс. студентов из разных регионов страны.

После окончания официальной части на Белорусском вокзале к участникам студенческих отрядов, которые в летний период войдут в состав московских железнодорожников, с прощальным словом обратился глава МЖД Павел Иванов.

«Поздравляю вас с началом трудового семестра. У каждого из вас есть ожидания, надежды, связанные с предстоящей работой. Главное, чтобы они оправдались и вы приобрели новые навыки, нашли новых друзей, получили яркие впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь», – заявил руководитель магистрали.

В этом году во время летнего трудового семестра на объектах московской магистрали будут работать 369 студентов строительных отрядов. Они освоят профессии путевого монтера, помощника машиниста, слесаря по ремонту подвижного состава, приемщика-сдатчика груза и багажа, дежурного по залу на вокзалах, вожатого в детских оздоровительных лагерях ОАО «РЖД» и др.

Для будущих железнодорожников определены объемы работ до конца лета, подготовлены комфортабельные комнаты, будет обеспечено горячее питание и медицинское обслуживание.

Студенческие отряды состоят из молодых людей, желающих применить на практике теоретические знания, полученные в университете. Летняя трудовая практика – это возможность для студентов более тесно познакомиться со своей будущей профессией и получать за свою работу зарплату, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.