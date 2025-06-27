Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сезон студенческих трудовых бригад начался на Красноярской железной дороге.

2025-06-27 14:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 июня Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», через видеосвязь открыл рабочий семестр студенческих бригад на железнодорожных трассах страны.

На территории КрасЖД студенческие строительные отряды объединят 220 студентов-железнодорожников из двух сибирских регионов - Красноярского края и Хакасии.

«Студенческие отряды - это шаг к профессии и шанс почувствовать командный дух и поддержку коллектива. Уверен, что ребята будут работать с полной отдачей, получая не только ценный опыт, но и новые яркие впечатления», - заявил глава Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Всего будет функционировать 5 студенческих отрядов, составленных из студентов Красноярского института железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС), Сибирского государственного университета путей сообщения и отраслевых техникумов.

Студенты будут официально трудоустроены по специальности, соответствующей их будущей профессии, на предприятиях железной дороги в Красноярске, Абакане, Боготоле, Ачинске и Козульке. Для них созданы комфортные условия проживания, а также будут проводиться культурные и спортивные мероприятия. Участники студенческих отрядов пройдут практику в роли монтеров пути, сигналистов, электромонтеров, составителей поездов, дежурных по вокзалу.

Студенческий рабочий сезон продолжится до конца августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

