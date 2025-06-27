Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Студенческие отряды начали трудовой семестр на Северной трассе

2025-06-27 14:32
Студенческие отряды начали трудовой семестр на Северной трассе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 июня в Ярославле прошло торжественное открытие студенческого трудового семестра. Среди участников были руководители железнодорожной отрасли, представители профсоюза и студенты.

В этом году более 400 студентов выбрали Северную магистраль для своей летней практики. В течение следующих двух месяцев они получат первый профессиональный опыт, работая на предприятиях локомотивного, инфраструктурного и энергетического комплекса дороги, большая часть из них будет работать в пассажирском комплексе.

«Мы уделяем особое внимание молодым сотрудникам. Это включает меры социальной поддержки, жилищную политику, льготную ипотеку, предоставление служебного жилья, возможности для профессионального роста и многое другое. Я уверен, что студенты проведут время на практике интересно и с пользой, а после окончания обучения вернутся в компанию, связав свое будущее с «Российскими железными дорогами», – заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Студенческие отряды состоят из студентов вузов. Северная железная дорога обеспечит стажерам комфортные и безопасные условия для работы и проживания, заработную плату, возможность получить рекомендации и трудоустроиться после окончания обучения. Их деятельность будут контролировать опытные наставники. Для участников студенческих отрядов также предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа и спортивные мероприятия для неформального общения и командообразования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru