Студенческие отряды начали трудовой семестр на Северной трассе

14:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 июня в Ярославле прошло торжественное открытие студенческого трудового семестра. Среди участников были руководители железнодорожной отрасли, представители профсоюза и студенты.

В этом году более 400 студентов выбрали Северную магистраль для своей летней практики. В течение следующих двух месяцев они получат первый профессиональный опыт, работая на предприятиях локомотивного, инфраструктурного и энергетического комплекса дороги, большая часть из них будет работать в пассажирском комплексе.

«Мы уделяем особое внимание молодым сотрудникам. Это включает меры социальной поддержки, жилищную политику, льготную ипотеку, предоставление служебного жилья, возможности для профессионального роста и многое другое. Я уверен, что студенты проведут время на практике интересно и с пользой, а после окончания обучения вернутся в компанию, связав свое будущее с «Российскими железными дорогами», – заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Студенческие отряды состоят из студентов вузов. Северная железная дорога обеспечит стажерам комфортные и безопасные условия для работы и проживания, заработную плату, возможность получить рекомендации и трудоустроиться после окончания обучения. Их деятельность будут контролировать опытные наставники. Для участников студенческих отрядов также предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа и спортивные мероприятия для неформального общения и командообразования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.