На железнодорожной линии Восточной Сибири было празднично запущено рабочее полугодие студенческих отрядов–2025.

2025-06-27 12:28
27 июня на Восточно-Сибирской железной дороге в праздничной атмосфере было открыто Всероссийское трудовое полугодие студенческих бригад железнодорожного транспорта.

В этом году на участке магистрали будут трудиться 783 участника студенческих бригад из Иркутской области и Республики Бурятии.

Молодые люди будут официально трудоустроены, их обязанности – участие в строительстве и модернизации инфраструктурных объектов в рамках развития Восточного участка, помощь в обслуживании пассажиров в пути следования. Помимо основных обязанностей, студенты планируют заниматься волонтерством.

«Уверен, что участие в трудовом полугодии станет для вас богатым опытом. Такая практика хорошо помогает закалить характер. Выполняя поставленные задачи, вы приобретете бесценные знания, которые в дальнейшем пригодятся вам в профессии. И, конечно же, вы сможете найти новых друзей», – пожелал участникам строительных бригад заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Все молодые люди на время работы будут обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Также, в этом году впервые в детском оздоровительном лагере «Сибиряк» будут работать сервисные бригады из числа студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

