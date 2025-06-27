С января по май 2025 года на Московской железнодорожной линии наблюдалось увеличение числа отправленных тяжелых и длинных грузовых составов.

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца до пятого 2025 года с платформ Московской железнодорожной системы было отправлено 7540 длинных поездов и 4380 тяжелых поездов. Это на 15,2% и 9,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Создание таких составов дает возможность при увеличенном спросе на грузоперевозки перевозить больше товаров без увеличения числа поездов, повышает перевозочную и пропускную способность загруженных участков железных дорог, сокращает операционные расходы.

Поезда, длина которых превышает 88 вагонов, считаются длинными. К тяжелым поездам относятся те, вес которых превышает 6 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.