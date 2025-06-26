С началом июля 2025 года, районы Ярославля будут объединены с помощью "легкого метро".

17:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого июля 2025 года в Ярославле стартует проект «Я-Легкое метро», в рамках которого к 39 существующим пригородным поездам, курсирующим в пределах города, добавятся еще 10 в час пик. Эти дополнительные электрички обеспечат связь между Заволжским и Фрунзенским районами, а также с центром Ярославля. Новые поезда будут делать остановки на станциях Депо, Липовая Гора, Дунайка, Приволжье, Филино, Которосль. Также планируется организация остановок в микрорайоне «Сокол», где в настоящее время ведется обустройство платформы.

«Введение дополнительных поездов в Ярославле является следующим этапом развития маршрутной сети. Проект получил название «Я-Легкое метро» по аналогии с другим транспортным проектом региона под брендом «ЯАвтобус». Главная цель – интеграция пригородных поездов в городскую инфраструктуру и систему общественного транспорта для снижения нагрузки на дорожную сеть в часы пик. Нам важно обеспечить доступность и разнообразие транспорта, что делает жизнь в регионе более комфортной и повышает туристическую привлекательность. «Я-легкое метро» – это наземный железнодорожный скоростной транспорт, который позволит жителям спальных районов доехать до центра города менее чем за 30 минут, минуя пробки», – заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Северная железная дорога активно работает над развитием пригородных железнодорожных перевозок в Ярославской области. Мы систематически обновляем подвижной состав, гарантируем комфорт и безопасность пассажиров, совместно с правительством региона работаем над расписанием, увеличением числа маршрутов и тарифной политикой. С начала текущего года в пригородных поездах, останавливающихся в областном центре, установлен фиксированный тариф – 38 рублей», – сообщил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Введение дополнительных рейсов позволит уменьшить интервалы между поездами в утренние и вечерние часы. Так, с Липовой горы до Ярославль-Главного вокзала утром поезда будут отправляться в 06:44, 07:20, 07:33 и 08:25. С Ярославль-Главного вокзала до Липовой горы вечером можно будет уехать в 17:27, 18:04 и 18:25.

Жителям Заволжского района потребуется менее 20 минут, чтобы доехать до Ярославль-Главного вокзала. Утром поезда со станции Филино отправляются в 06:25, 07:15, 08:24, 08:34 и 09:40, а с Ярославль-Главного вокзала до Филино вечером - в 17:12, 18:06 (до 31 октября 2025 года включительно), 18:52, 19:26 и 19:57.

Полное расписание по каждой станции доступно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика, на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также в других онлайн-сервисах, информирует служба корпоративных коммуникаций СЖД.