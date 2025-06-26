Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 28 июня 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железнодорожной сети.

2025-06-26 15:27
С 28 июня 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железнодорожной сети.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 июня изменится график движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы. Это связано с работами по улучшению инфраструктуры на станции Москва-Сити МЦД-1 (ранее Тестовская).

Технические "промежутки" для выполнения работ на станции Москва-Сити МЦД-1 запланированы с 28 по 29 июня. В эти дни строители будут разбирать металлические элементы пролетных сооружений, которые были построены для создания подземной части северного вестибюля. С 20:30 28 июня до 06:00 29 июня движение поездов по третьему пути станции Фили будет временно приостановлено, в остальное время поезда будут двигаться в реверсивном режиме.

Хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание внесены значительные изменения. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте. Аэроэкспрессы будут отправляться от Савеловского вокзала. Некоторые поезда, включая МЦД-1, будут следовать по сокращенным маршрутам, часть поездов будет временно снята с расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru