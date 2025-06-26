С 28 июня 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железнодорожной сети.

15:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 июня изменится график движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы. Это связано с работами по улучшению инфраструктуры на станции Москва-Сити МЦД-1 (ранее Тестовская).

Технические "промежутки" для выполнения работ на станции Москва-Сити МЦД-1 запланированы с 28 по 29 июня. В эти дни строители будут разбирать металлические элементы пролетных сооружений, которые были построены для создания подземной части северного вестибюля. С 20:30 28 июня до 06:00 29 июня движение поездов по третьему пути станции Фили будет временно приостановлено, в остальное время поезда будут двигаться в реверсивном режиме.

Хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание внесены значительные изменения. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте. Аэроэкспрессы будут отправляться от Савеловского вокзала. Некоторые поезда, включая МЦД-1, будут следовать по сокращенным маршрутам, часть поездов будет временно снята с расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.