Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двухэтажные вагоны впервые связали Тольятти и Москву

2022-02-28 10:46
Двухэтажные вагоны впервые связали Тольятти и Москву
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 февраля со станции Тольятти в Москву в первый рейс отправился ежедневный фирменный двухэтажный поезд № 66й/66э. Его пассажирами стали более 700 человек, что обеспечило полную заполняемость поезда.

В составе нового двухэтажного поезда – 12 купейных вагонов, вагон-ресторан и тематический вагон СВ «Открой свой Тольятти», который станет для путешественников настоящим путеводителем по городу. В рамках проекта 15 купе спального вагона оформлено графическими панно, рассказывающими о знаковых местах Тольятти, его урбанистических пространствах и интересных событиях. К каждому из панно прикреплены QR-коды, при переходе по которым пассажиры попадут на сайт, где подробно описано каждое мероприятие. Таким образом, выезжая из Москвы, можно подобрать и запланировать посещение мероприятия в Тольятти.

Поезд будет ежедневно отправляться из Тольятти в 18:24 по местному времени и прибывать в Москву на следующие сутки в 10:10, обратно – в 17:08 из Москвы, прибытие в Тольятти – в 10:56 следующего дня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru