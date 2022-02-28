Двухэтажные вагоны впервые связали Тольятти и Москву

10:46

25 февраля со станции Тольятти в Москву в первый рейс отправился ежедневный фирменный двухэтажный поезд № 66й/66э. Его пассажирами стали более 700 человек, что обеспечило полную заполняемость поезда.

В составе нового двухэтажного поезда – 12 купейных вагонов, вагон-ресторан и тематический вагон СВ «Открой свой Тольятти», который станет для путешественников настоящим путеводителем по городу. В рамках проекта 15 купе спального вагона оформлено графическими панно, рассказывающими о знаковых местах Тольятти, его урбанистических пространствах и интересных событиях. К каждому из панно прикреплены QR-коды, при переходе по которым пассажиры попадут на сайт, где подробно описано каждое мероприятие. Таким образом, выезжая из Москвы, можно подобрать и запланировать посещение мероприятия в Тольятти.

Поезд будет ежедневно отправляться из Тольятти в 18:24 по местному времени и прибывать в Москву на следующие сутки в 10:10, обратно – в 17:08 из Москвы, прибытие в Тольятти – в 10:56 следующего дня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.