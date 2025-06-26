Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 30 июня будет временно откорректировано расписание движения электричек по маршруту Тайга – Мариинск на Западно-Сибирской железной дороге.

2025-06-26 14:35
Временные изменения в расписании пригородных поездов, следующих по маршруту Тайга – Мариинск, ожидаются с 30 июня по 29 августа 2025 года. Причина - плановый ремонт на участке Яя – Ижморская в Кемеровской области.

С 30 июня по 28 августа будут изменены:

  • № 6298 Тайга – Мариинск: отправление в 20:38 (без изменений), прибытие в 23:15 (на 2 минуты позже);
  • № 6285 Мариинск – Тайга: отправление в 17:32 (на 2 минуты позже), прибытие в 20:11 (на 7 минут позже).

С 1 июля по 29 августа будут изменены:

  • № 6284 Тайга – Мариинск: отправление в 06:24 (на 4 минуты позже), прибытие в 09:01 (на 6 минут позже);
  • № 6297 Мариинск – Тайга: отправление в 05:44 (без изменений), прибытие в 08:23 (на 5 минут позже).

Все указанные времена - местные.

«Кузбасс-пригород» призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании своих поездок и быть внимательными.

Детальную информацию о расписании можно найти на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный). Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

