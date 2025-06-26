С начала 30 июня будет временно откорректировано расписание движения электричек по маршруту Тайга – Мариинск на Западно-Сибирской железной дороге.

Временные изменения в расписании пригородных поездов, следующих по маршруту Тайга – Мариинск, ожидаются с 30 июня по 29 августа 2025 года. Причина - плановый ремонт на участке Яя – Ижморская в Кемеровской области.
С 30 июня по 28 августа будут изменены:
С 1 июля по 29 августа будут изменены:
Все указанные времена - местные.
«Кузбасс-пригород» призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании своих поездок и быть внимательными.
Детальную информацию о расписании можно найти на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный). Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.