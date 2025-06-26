Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Западно-Сибирская железнодорожная компания установила три дополнительных электрички на маршруте Новосибирск - Бердск.

2025-06-26 14:26
В ответ на увеличение числа пассажиров в летнее время, ЗСЖД вводит дополнительные пригородные поезда, которые проходят через станции рядом с Обским морем.

С 28 июня 2025 года, электрички № 6639 Новосибирск – Бердск и № 6644 Бердск – Новосибирск, которые ранее ходили только по рабочим дням, переходят на ежедневное движение. Поезда будут останавливаться на станциях Береговая и Обское море.

Также добавляются следующие электрички:

  • № 6639 Новосибирск – Бердск: отправка с Новосибирск-Главный в 19:16, с Обского моря в 19:56, с Береговой в 20:00, прибытие в Бердск в 20:06;
  • № 6644 Бердск – Новосибирск: отправка из Бердска в 20:43, с Береговой в 20:51, с Обского моря в 20:55, прибытие на Новосибирск-Главный в 21:39.

С 30 июня добавляется еще один вечерний электропоезд № 6602 Бердск – Новосибирск, который будет ходить только по рабочим дням. Поезд также будет останавливаться на станциях Береговая и Обское море. Отправление из Бердска в 19:25, с Береговой в 19:33, с Обского моря в 19:37. Прибытие на Новосибирск-Главный в 20:29.

Мы хотим обратить внимание пассажиров, что 3 дополнительных электропоезда будут двигаться по маршруту не со всеми остановками.

Детальную информацию можно найти:

  • на официальном веб-сайте компании, в группе перевозчика в «ВК»;
  • в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;
  • в телеграм-боте «Экспресс-пригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
