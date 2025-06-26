Западно-Сибирская железнодорожная компания установила три дополнительных электрички на маршруте Новосибирск - Бердск.

В ответ на увеличение числа пассажиров в летнее время, ЗСЖД вводит дополнительные пригородные поезда, которые проходят через станции рядом с Обским морем.
С 28 июня 2025 года, электрички № 6639 Новосибирск – Бердск и № 6644 Бердск – Новосибирск, которые ранее ходили только по рабочим дням, переходят на ежедневное движение. Поезда будут останавливаться на станциях Береговая и Обское море.
Также добавляются следующие электрички:
С 30 июня добавляется еще один вечерний электропоезд № 6602 Бердск – Новосибирск, который будет ходить только по рабочим дням. Поезд также будет останавливаться на станциях Береговая и Обское море. Отправление из Бердска в 19:25, с Береговой в 19:33, с Обского моря в 19:37. Прибытие на Новосибирск-Главный в 20:29.
Мы хотим обратить внимание пассажиров, что 3 дополнительных электропоезда будут двигаться по маршруту не со всеми остановками.
Детальную информацию можно найти: