Затраты ОАО «РЖД» на улучшение железнодорожной инфраструктуры в Кузбассе за период с января по май 2025 года составили более 5,5 млрд рублей.

2025-06-26 14:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2025 года до мая, ОАО «РЖД» инвестировало свыше 5,5 млрд рублей на улучшение железнодорожной инфраструктуры в Кемеровской области.

В частности, в локомотивное депо Тайга было доставлено 6 новых грузовых электровозов модели 3ЭС6. Эти локомотивы уже используются для перевозки грузов. К концу года планируется дополнительно доставить 10 грузовых электровозов модели 2ЭС6 в этот регион.

В рамках сезонной путевой кампании, которая началась в апреле, было обновлено более 50 км железнодорожных путей (43% от запланированного количества). В настоящее время продолжается реализация большого проекта по увеличению пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет.

Также, часть средств инвестиционной программы была использована для обновления оборудования и устройств электроснабжения, а также для приобретения путевых машин и механизмов для предприятий путевого комплекса, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

