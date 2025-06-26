На Горьковской железной дороге в летний сезон назначены дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва.

14:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время летнего сезона, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железнодорожной линии будут добавлены дополнительные рейсы поезда № 273/274 Казань – Москва в определенные дни.

«Мы постоянно анализируем поток пассажиров на разных маршрутах. С началом лета спрос обычно растет. Поезда, которые ходят между столицей Татарстана и Москвой, являются одними из самых востребованных на Горьковской железной дороге», - заявил руководитель Горьковской железной дороги.

Так, дополнительный поезд из Казани отправится 26 июня, 10 и 20 июля, 3 и 21 августа в 16:30, прибыв в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 27 июня, 11 и 21 июля, 4 и 22 августа в 16:15, прибыв в Казань на следующий день в 05:05.

В маршруте предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и других.

Также между городами продолжают ходить фирменные поезда № 1/2 «Премиум» и № 23/24 «Двухэтажный состав», а также круглогодичные поезда № 147/148 и № 149/150. В определенные дни отправляется двухэтажный поезд № 271/272.

Стоит отметить, что с января по май 2025 года на этом маршруте было перевезено около 300 тыс. пассажиров.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах покупки билетов и о расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.