В 2025 году на железнодорожной линии в Калининграде будет устранено 28 потенциально рискованных точек для пересечения железнодорожных путей.

13:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году работники Калининградской железнодорожной линии обнаружили 28 локаций, где могут произойти незаконные выезды автомобилей на железнодорожные пути. В ближайшие полгода на этих участках планируется провести работы по углублению дренажных каналов, а владельцам автодорог, соприкасающихся с железнодорожной инфраструктурой, предложено установить барьеры и шлагбаумы.

В предыдущем году на Калининградской железной дороге было закрыто для проезда 40 опасных участков, что помогло предотвратить случаи незаконного выезда автотранспорта на рельсы в не предназначенных для этого местах. Последний такой инцидент произошел в 2023 году на участке Кутузово-Новое – Гурьевск-Новый: легковушка застряла на рельсах при попытке пересечь их. Тогда удалось избежать столкновения с поездом. Впоследствии на этом участке было установлено железобетонное ограждение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.