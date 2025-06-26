Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на железнодорожной линии в Калининграде будет устранено 28 потенциально рискованных точек для пересечения железнодорожных путей.

2025-06-26 13:11
В 2025 году на железнодорожной линии в Калининграде будет устранено 28 потенциально рискованных точек для пересечения железнодорожных путей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году работники Калининградской железнодорожной линии обнаружили 28 локаций, где могут произойти незаконные выезды автомобилей на железнодорожные пути. В ближайшие полгода на этих участках планируется провести работы по углублению дренажных каналов, а владельцам автодорог, соприкасающихся с железнодорожной инфраструктурой, предложено установить барьеры и шлагбаумы.

В предыдущем году на Калининградской железной дороге было закрыто для проезда 40 опасных участков, что помогло предотвратить случаи незаконного выезда автотранспорта на рельсы в не предназначенных для этого местах. Последний такой инцидент произошел в 2023 году на участке Кутузово-Новое – Гурьевск-Новый: легковушка застряла на рельсах при попытке пересечь их. Тогда удалось избежать столкновения с поездом. Впоследствии на этом участке было установлено железобетонное ограждение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru