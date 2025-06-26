Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Культурный центр Железнодорожников в Екатеринбурге снова превратится в одну из локаций для проведения фестиваля Ural Music Night.

2025-06-26 13:00
Культурный центр Железнодорожников в Екатеринбурге снова превратится в одну из локаций для проведения фестиваля Ural Music Night.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В пятый раз Свердловская магистраль станет местом проведения крупномасштабного фестиваля Ural Music Night. 27 июня на площади перед Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге будет организована сцена для представления трех музыкальных стилей: электронной музыки, попа и инди-рока.

С 18:20 до 23:00 на открытой площадке "Железный ритм" у здания ДКЖ выступят группы, представляющие разнообразные жанры отечественной независимой музыки. Среди них - рок-группа Inprinciple из Урала, команда Ordinate из Нижнего Новгорода, певицы Нина Гавриш из Санкт-Петербурга и Женя Львовская из Москвы, а также экспериментаторы из Петербурга UGLI. Главными гостями площадки станут легендарные питерские музыканты Billy's Band, чье творчество является уникальным сочетанием мотивов джаза, блюза, рока и других музыкальных направлений, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru