Культурный центр Железнодорожников в Екатеринбурге снова превратится в одну из локаций для проведения фестиваля Ural Music Night.

13:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В пятый раз Свердловская магистраль станет местом проведения крупномасштабного фестиваля Ural Music Night. 27 июня на площади перед Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге будет организована сцена для представления трех музыкальных стилей: электронной музыки, попа и инди-рока.

С 18:20 до 23:00 на открытой площадке "Железный ритм" у здания ДКЖ выступят группы, представляющие разнообразные жанры отечественной независимой музыки. Среди них - рок-группа Inprinciple из Урала, команда Ordinate из Нижнего Новгорода, певицы Нина Гавриш из Санкт-Петербурга и Женя Львовская из Москвы, а также экспериментаторы из Петербурга UGLI. Главными гостями площадки станут легендарные питерские музыканты Billy's Band, чье творчество является уникальным сочетанием мотивов джаза, блюза, рока и других музыкальных направлений, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.