С января по май 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок песка с помощью "грузовых экспрессов" на 17%.

2025-06-26 09:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по май текущего года на Куйбышевской железной дороге в рамках сервиса "Грузовой экспресс" было сформировано 34 поезда с песком (1174 вагона), что на 17% превышает показатели за тот же период прошлого года.

Увеличение объемов достигнуто благодаря расширению зоны доставки грузов данного типа. В 2025 году, помимо маршрута от станции Красный Гуляй (Ульяновская область) до Саратовской области и Республики Удмуртии, был добавлен маршрут в пределах Самарской области (от станции Балашейка до Тольятти).

Популярность быстрой доставки грузов в пределах одного региона подтверждает высокую конкурентоспособность железнодорожного транспорта даже на коротких расстояниях, которые ранее обслуживались исключительно автомобильным транспортом, отметили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

