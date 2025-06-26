Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажира номер тысяча на электричке Киров – Чепецкая поздравили перед тем, как он отправился в путь.

2025-06-26 09:12
25 июня 2025 года, Вадим Русских из Кирова стал тысячным пассажиром, отправившимся на электричке в Кирово-Чепецк.

Автоматизированная система, которая отслеживает каждый проданный билет в кассах, терминалах самообслуживания, на веб-сайте перевозчика и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», помогла определить победителя.

Сергей Корнышов, исполняющий обязанности заместителя начальника ГЖД по Кировскому территориальному управлению, и Александр Михайлов, начальник кировского участка АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», вручили Вадиму Русских сертификат, подтверждающий его статус тысячного пассажира электропоезда на маршруте Киров – Кирово-Чепецк, а также ценный подарок, выразив благодарность за выбор железнодорожного транспорта для путешествий.

Отметим, что с 16 июня 2025 года Горьковская железная дорога начала регулярные рейсы по новому маршруту Киров – Чепецкая в рамках развития пригородного сообщения в Кировской области.

В ходе проекта были построены дополнительные платформы в Нововятском районе Кирова: на улице Советской, в слободе Луговые, а также на станции Чепецкая в Кирово-Чепецке.

Пригородные электропоезда на маршруте Киров – Чепецкая – Киров ходят каждый день. Отправление с Кирова происходит в 05:10, 06:21, 18:05 и 19:03, а из Кирово-Чепецка в региональный центр можно уехать в 06:33, 07:35, 19:05 и 19:53, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

