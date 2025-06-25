27 июня на Всероссийском ярмарке трудоустройства Калининградская железнодорожная компания представит более 150 открытых позиций для работы.

27 июня 2025 года в спортивном комплексе «Янтарный» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, где Калининградская железная дорога представит более 150 вакансий для потенциальных сотрудников.

Руководящий состав и специалисты отдела кадров и социальной политики КЖД будут проводить отбор кандидатов на такие должности, как монтер пути, дорожный мастер, электромонтер, составитель поездов, дежурный на станции, специалист по охране труда, оператор вычислительной техники и другие. На стенде железной дороги посетители смогут узнать о возможностях переквалификации в профессии, связанные с железнодорожным транспортом, о мерах поддержки молодых специалистов и социальных гарантиях для сотрудников РЖД. В эти гарантии входят регулярное повышение зарплаты, ипотечные программы, ДМС, компенсация занятий спортом, санаторно-курортное лечение и другие льготы.

Ярмарка трудоустройства будет открыта с 10:00 до 14:00.

В этом году Калининградская железная дорога второй раз принимает участие в таком масштабном кадровом мероприятии. На апрельской ярмарке стенд магистрали посетило более 80 кандидатов, сообщает пресс-служба КЖД.